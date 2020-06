Ein neues Gesicht bei WienWein

Der Fuhrgassl-Huber in Neustift am Walde ist wohl eines der bekanntesten Wiener Heurigenlokale - nun ist der Betrieb auch in der Gruppe „Wien-Wein“ vertreten. Er wurde am Montag als Neuzugang präsentiert. Damit wächst die Marketingplattform auf insgesamt sechs Mitglieder. Diese produzierten 2013 insgesamt 1,2 Mio. Flaschen und denken über eine Klassifizierung ihrer Lagen nach.