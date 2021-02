Der große Bruder: Ein neuer Abt im Schottenstift

Neuer Abt bis zum Jahr 2033

Am Montag der Vorwoche wurde im Schottenstift Pochs Zukunft besiegelt. Zwei Äbte reisten an, auch der Abtpräses der Benediktiner war da, so wie alle 13 Mönche des Klosters (acht davon leben im Kloster, die anderen in Pfarren), um einen neuen Abt (lateinisch „abbas“ steht für Vater; Anm.), Leiter des Klosters, zu wählen. Zuerst wird entschieden, für wie lange die Wahl erfolgt – für eine Periode von zwölf Jahren oder auf Lebenszeit. Dann wird der Abt gewählt.



Poch wurde – per Urnengang – von einer Mehrheit zum neuen Abt des Schottenstiftes gewählt: auf zwölf Jahre. Er folgt damit – ab 22. März offiziell – auf Johannes Jung, dessen zwölfjährige Amtszeit abläuft.