Wundermittel oder Gefahr: Der Hype um die Eisschwimmer

Hotspot Uferplatz

Immer mehr Menschen schwören auf die Randsportart. Der Kagraner Uferplatz im 22. Bezirk, direkt an der Alten Donau, ist der Hotspot der Eisschwimmer in Wien. Jeden Samstag und Sonntag sieht man dort bei den Lockdown’schen Spaziergängen – und bei egal welchem Wetter – Menschen im nassen Kühl schwimmen. Sie stoßen an ihre Grenzen, sie überwinden sie. Oft gemeinsam, wie in einer Hippie-Bewegung. „Wer es einmal macht, hört nicht mehr auf“, erzählt ein Mann. Ein anderer, der derzeit vier Kinder im Homeschooling betreut, sagt, er komme jeden Tag zum Ausgleich her.