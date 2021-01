"Gegen soziale Kälte": Vollmond-Schwimmen in der Seestadt

Josef Köberl machte sich einen Namen als der "Ice-Man" aus Österreich. Er durchschwamm 2014 den Ärmelkanal. Und brach zweimal den Weltrekord, als Mensch, der am längsten in Vollkörper-Kontakt mit Eis stehen konnte („Longest Duration Full Body Contact With Ice“).

Das erste Mal brach er den Rekord im August 2019 am Hauptbahnhof. Er blieb damals zwei Stunden, acht Minuten und 47 Sekunden in einer Eiskabine. Das zweite Mal verbesserte er seinen eigenen Rekord im September 2020 in Melk. Dabei harrte er zwei Stunden, 30 Minuten und 57 Sekunden in der Eiskabine aus.