Eisschwimmen: Warmduscher sind hier fehl am Platz

Nicht am Ärmelkanal, aber vor dem Schlosshotel in Velden bietet Waldburg wöchentlich am Sonntag Interessierten die Möglichkeit auf eisige Ersterfahrungen. „Wer Eisschwimmen auf eigene Gefahr ausprobieren will, ist herzlich willkommen“, sagt die 61-Jährige. Mitzubringen sei eine Kopfbedeckung, Badebekleidung, sowie warmes Gewand und heiße Getränke für danach. Die gebürtige Kärntnerin will niemanden etwas vormachen: „Man zittert danach verdammt viel.“

Vor drei Jahren erst kehrte Waldburg in ihre Heimat zurück, davor lebte sie 25 Jahre in Ecuador. „Ich habe mich richtig vor dem Winter gefürchtet, als ich aber selbst im Oktober noch im See geschwommen bin, habe ich gedacht, ich schwimme dem Winter einfach entgegen.“ Dies sei auch ihr Tipp für Eisschwimm-Neulinge. Am besten solle man nicht in der ganz kalten Jahreszeit mit seinen ersten Tempi beginnen, sondern bereits im Herbst und „sich dann langsam vortasten. Von zehn Grad Wassertemperatur, auf neun, auf acht und so weiter“.