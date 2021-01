„Marcel Hirscher“ kommt heuer nicht zum Eislaufen

2,3 Millionen Euro

Was das wirtschaftlich für den Weißensee bedeutet, verdeutlichen Zahlen. 35.000 Nächtigungen bringen die eislaufbegeisterten Holländer. In der gesamten Wintersaison zählt man 120.000. 1.400 bis 1.600 Starter wagen sich bei den Volksläufen aufs Eis. Wollten die Weißenseer dies ausgleichen, müssten sich alle Bürger beteiligen. Doppelt. Der Ort zählt 760 Einwohner.

„Die Veranstaltung bringt eine Wertschöpfung von 2,3 Millionen Euro“, sagt Michor. Hinzu kommt der Werbewert. Alle großen holländischen TV-Stationen übertragen die Rennen live. Denn Eislaufen ist in Holland Kult. So wurden früher bei der „Elf-Städte-Tour“, der Ursprungsvariante, 200 Kilometer auf Kufen in elf verschiedene Städten Hollands zurückgelegt.

James Bond war da

Dann kam der Klimawandel, das Eis in den Grachten ging, die Holländer machten sich auf die Suche nach einem alternativen Austragungsort und fanden – James Bond. 1987 raste Bond-Darsteller Timothy Dalton in „Hauch des Todes“ über den zugefrorenen See. „Die Holländer sahen das und kamen zu uns“, sagt Bürgermeister Gerhard Koch (FPÖ), der weiter positiv bleibt: „Die verlorene Wintersaison schmerzt. Die verlorenen Holländer schmerzen. Aber das wird den Weißensee nicht umbringen.“

Zumindest ein Videogruß aus Kärnten soll die Holländer heuer erreichen. Der Inhalt ist streng geheim. Fast wie in einem echten Bond-Film.