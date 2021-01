Kremser Eislaufverein: „Wir setzen alles auf den Nachwuchs“

Der Verein wurde 1949 gegründet. Gestartet hat man damals noch mit selbstgemachten Stöcken, um Eishockey spielen zu können. Macht man einen Blick in die anderen Bundesländer, stellt man fest, dass Niederösterreich was Trainingsmöglichkeiten betrifft, hinten nach ist. Es gibt in ganz NÖ nur drei Eishallen. Zum Vergleich: In Steiermark finden sich acht.

Davon lässt man sich in Krems aber nicht aufhalten. Gäbe es Corona nicht, hätte der Nachwuchs heuer endlich wieder in der U17 spielen können. Nun hofft man eben auf die nächste Saison und setzt weiter auf Bewegung und Motivation via Zoom.