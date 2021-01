Verein Impulse Krems: „Angebote in virtuelle Welt verlegt“

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Verein Impulse Krems hat vor mehr als 20 Jahren begonnen, niederschwellige Jugendarbeit aufzubauen. Schnell kam eine mobile Beratungsstelle dazu, später auch eine Integrationskoordination. Corona hat die Arbeit verändert, aber nicht gestoppt.

Die Hauptklientel des Vereins ist zwischen 12 und 24 Jahre alt. "Es ist wichtig, sich zu fragen, was die Jugendlichen in Krems brauchen", sagt Geschäftsführerin Manuela Leoni, die den Verein mitaufgebaut hat. Man versuche, Jugendliche mit Angeboten anzusprechen und so eine Beziehung aufzubauen. Dafür begebe man sich in deren Lebenswelt.

Kinder seien heutzutage häufig "beziehungsarm", sagt Leoni: "Jugendliche sind viel mehr auf Beziehungssuche nach Erwachsenen, die sie nicht bewerten."