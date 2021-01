Auto am Weg zur Ruine Aggstein in Graben gerutscht

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vergangenen Samstag war ein Autofahrer nachmittags auf der Zufahrtsstraße zur Ruine Aggstein unterwegs. Auf der spiegelglatten Fahrbahn verlor der Lenker aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte mit dem Heck in den Graben ab.

Glatte Fahrbahn

Die Freiwillige Feuerwehr Aggsbach-Dorf rückte zur Bergung des Fahrzeugs aus. Zur Unterstützung rückte die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Wechselladefahrzeug an.