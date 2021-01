FF Krems im Einsatz: Öl auf Straße und im Erdreich verteilt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eine aufmerksame Bürgerin hatte vergangenen Samstagabend einen schadhaften Kanister entdeckt, der im Bereich eines Kremser Obsthändlers Öl verteilte. Daraufhin kontaktierte sie die Bezirksalarmzentrale und eine Mannschaft der Hauptwache der Stadt rückte zum Einsatzort aus.

Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems an der Donau mit der Beseitigung des Ölfleckes beginnen. Es wurde Ölbindemittel großzügig aufgetragen.