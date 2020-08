Weltrekord in der Eiskiste gegen die Gletscherschmelze

Mentale und physische Stärke im fast unmenschlichen Bereich ruft Josef Köberl ab, wenn er seine Ganzkörperbäder in mit Eis gefüllten Kästen nimmt. Vor einem Jahr hielt der 43-jährige Extremsportler die Kälte inmitten von zwei Tonnen Eis zwei Stunden und acht Minuten unbeschadet durch. Am 5. September will er seinen Weltrekord bei einem Spektakel am Hauptplatz in Melk mit 2,30 Stunden deutlich in die Höhe schrauben.

„Die Schmerzen in der ersten Viertelstunde sind am ganzen Körper wirklich massiv“, schildert der Extremist, der schon den Ärmelkanal durchschwommen hat und regelmäßig in Gletscherhöhlen bei minus 0,4 Grad kaltem Wasser krault. Mithilfe von antrainiertem Emotions- und Schmerzmanagement habe er die erste kritische Phase beim vorjährigen Weltrekord in Wien überwunden, erinnert er sich. Ärztlich begleitet über eine Sensorkapsel, die er vor dem bitterkalten Bad schluckt, hat Köberl in Wien mit 34,1 Grad einen noch akzeptablen Minusbereich bei der Körpertemperatur erreicht. „Sollte sie auf 32 Grad absinken, dann weiß ich, dass ich abbrechen muss“, glaubt der gebürtige Bad Ischler seine Grenzen zu kennen.