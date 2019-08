Österreicher bricht Weltrekord in der "Eistonne"

Zehn Minuten später ist es soweit: Köberl ist "eingefroren" und blickt konzentriert ins klatschende Publikum. Aus dem Lautsprecher schallt der Foreigner-Hit "You’re as cold as ice" ("Du bist so kalt wie Eis"). "Das ist mal etwas Neues", sagt Herbert Strigl, der vor der Bühne steht. Er ist aus Tirol angereist, um Köberl anzufeuern. "Mir wären ja schon zehn Minuten da drinnen zu viel."

Doch Köberl kann nicht genug bekommen: Sein Team muss laufend Eiswürfel nachfüllen, weil sie nach und nach in der Sonne schmelzen. Zwei Tonnen davon hat Köberl vorsorglich herankarren lassen. Immer wieder rückt der Sanitäter mit dem Thermometer an. Sollte Köberls Temperatur unter 32 Grad sinken, wird es gefährlich.