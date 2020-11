Die rauchende Katze wacht am Grab

Verwunderte Besucher bleiben etwa auch bei dem prunkvollen Mausoleum von Rakhat Aliyev stehen. Der frühere Schwiegersohn des kasachischen Präsidenten war lange Zeit Österreichs prominentester Häftling. Er wurde 2015 erhängt in seiner Zelle in der Justizanstalt Josefstadt entdeckt. Seine Anwälte gingen damals von Mord aus. Wie komme er zu so einem Grab?

Wie eine Villa in Döbling

Jeder könne so ein Mausoleum besitzen, sagt Friedhofssprecher Florian Keusch. Der Preis sei aber nicht genau bezifferbar. Man müsse die Gruft erhalten können. Aber wenn ein normales Grab eine Mietwohnung wäre, dann sei eine alte Adelsgruft mit einer Eigentumsvilla in Döbling zu vergleichen. Noch dieses Jahr soll jeder, der will digital sein Grab online aussuchen können, verrät er vorab.