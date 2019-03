Ein stiller Lauf: Zentralfriedhof eröffnet Laufstrecken

Ort der Ruhe

Der Name „Silent Run“ wurde nicht zufällig gewählt, heißt es von den Friedhöfen Wien: "So soll der Name auch ein Bewusstsein für die vielen Verstorbenen schaffen, die auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt sind und dass der Friedhof ein besonderer Ort der Ruhe und der Besinnung ist."

Am Freitag, 8. März 2019, wurde die Übersichtstafel der Laufstrecken enthüllt und gleichzeitig die Informationen zu einem Fest präsentiert: Am 25. Mai findet das Eröffnungsfest statt und damit die ersten Laufveranstaltungen in der Geschichte des Wiener Zentralfriedhofs.