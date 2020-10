Allerheiligen: Neue Corona-Regeln auf dem Friedhof

Bruch mit Tradition

Gerade Allerheiligen und Allerseelen sind jedoch jene Tage, an denen auch nicht so häufige Friedhofsgänger die Gräber von Verwandten oder Freunden besuchen. In ländlichen Regionen sind aus diesem Anlass vielfach ganze Prozessionen aus dem erweiterten Familienbereich unterwegs, um an Gräber zu pilgern, oftmals auch auf mehreren Friedhöfen in unterschiedlichen Gemeinden.

Hoher Festtag

Viele Pfarren verlegen auch gerne Gottesdienste auf die Friedhöfe, speziell zu Allerheiligen, einem hohen, katholischen Festtag. „Für uns als Christinnen und Christen ist das gemeinsame Gebet für die Toten überaus wichtig“, betont der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, Vorsitzender der Bischofskonferenz. „Wir bedauern sehr, dass sich die Situation in den vergangenen Wochen derart zugespitzt hat und wir nun hinsichtlich der gemeinsamen Friedhofsfeiern Regelungen treffen müssen.“