Kirche in Corona-Zeiten: "Bin fassungslos, dass Gott es zulässt"

Die wirtschaftliche Krise bringt viele in eine emotionale Krise, für einige ist der letzte Ausweg der Freitod. Gehen Sie von einer erhöhten Suizidrate aus?

Kirche besteht aus Menschen, die sich zusammengerufen wissen. „Ekklesia“ bedeutet: Wir, die wir den Ruf Gottes erfahren haben, wollen Gemeinschaft bilden. Jede Kirche, selbst Katakomben, sind dafür gebaut, um Gemeinschaft zu ermöglichen. Das Eremitendasein, das Einzelgängertum ist für mystisch hochbegabte, spirituelle Meister, aber nicht für uns Normalmenschen. Es ist eine große Gefahrenquelle, dass Menschen in Zeiten der Pandemie psychisch austrocknen, depressiv werden und sich von ihren Lebensquellen entfernen. Da wird noch vieles auf uns zukommen.

Wenn wir als Gesellschaft darum wissen, warum handeln wir dann jetzt nicht?

Vielfach sehe ich Not erst, wenn ich Bilder davon habe. Wir wissen, dass oft erst Bilder, die uns die Medien bringen, aufrütteln. Aber auch der Obdachlose, der am Stephansplatz schläft, fordert mich heraus und überfordert mich. Ich kann nur hoffen und sagen: Hoffentlich übersehen wir niemanden. Keinen Alten, keinen Obdachlosen, keinen Wirtschaftsleidenden, keinen Arbeitslosen. Und: Wir müssen auch die hässliche Not behandeln, nicht nur die Kinderaugen.

Sie spielen auf die minderjährigen Flüchtlinge in Moria an?

Ich kann die politischen Folgen nicht abschätzen, das überlasse ich den Politikern. Mich hat die Nachricht, dass 47 Flüchtlinge, in einen Kastenwagen gesperrt, auf einer niederösterreichischen Straße entdeckt wurden, mindestens ebenso sehr beunruhigt. Es geht um die unmittelbare, konkrete Not vor der eigenen Türe, und es geht um die Frage, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun.

Noch ein Themenwechsel zum Schluss. Derzeit läuft die VfGH-Herbstsession, bei der es auch um die Möglichkeit der Sterbehilfe geht. Warum ist die Kirche so strikt dagegen? Ich bin der Meinung von Kardinal König: „Jeder Mensch hat das Recht, an der Hand eines Menschen zu sterben und nicht durch die Hand eines anderen Menschen.“ Die einzige Gewissheit, die ich als Mensch habe, ist die Gewissheit, dass ich sterben werde. Ich schrecke mich vor einer Gesellschaft, die sagt: „Ich investiere in Sterbehilfe anstatt in die Hospizbewegung.“ Sterbehilfe zu ermöglichen, das wäre ein Dammbruch und ein ganz schlechtes Signal für ältere Menschen, die glauben, sie fallen ihren Angehörigen nur mehr zur Last. Wir sind bei diesem Thema sonderbar ambivalent. Wir müssen jedes Leben gegen Covid-19 retten, koste es, was es wolle, und am selben Ende des Lebens gibt es einige, die sagen: Na ja, wenn er oder sie es sich selbst wünscht, dann lassen wir sie. Dem widerspreche ich.