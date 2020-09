Krisenhotline in Corona-Zeiten: Wohin mit all der Einsamkeit?

Das Jahr 2020 hat die Bevölkerung vor ungeahnte Herausforderungen gestellt – gesundheitlich, finanziell, aber auch psychisch. Wo also hin mit all den Sorgen, wenn die Angst vor dem Virus, die Unsicherheit oder auch die Einsamkeit zu groß werden?

„Wir haben während des Lockdowns um ein Drittel mehr Anrufe bekommen als sonst“, erzählt etwa Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht, der Krisenhotline für Kinder und Jugendliche (147). Auch die Themen hätten sich verändert. Statt typischer „Teenie-Probleme“ wie Liebeskummer und Aufklärung sei es mit einem Mal um ganz andere Dinge gegangen: um ein Nicht-Mitkommen in der Schule, die Angst davor, andere anzustecken, Gewalt in der Familie oder Sorgen um die Zukunft der Eltern. Auch hätten sich viele junge Menschen nicht ausgekannt, welche Maßnahmen gerade gelten und was das für ihren Alltag bedeutet.

„Außerdem haben die Jugendlichen ihre Freunde vermisst“, sagt Satke. „Man glaubt immer, sie tauschen sich nur über Social Media aus. Aber das stimmt nicht. Ihnen fehlt der direkte Kontakt.“ Hinzu komme, dass für junge Menschen die Zeitdimensionen ganz andere seien als für Erwachsene. „Ein Monat dauert für einen Jugendlichen ewig“, sagt die Rat auf Draht-Chefin. Seit Schulbeginn normalisiere sich die Situation aber langsam wieder.