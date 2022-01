Die letzten Bäume beim U-Bahn-Bau sind gefallen: Das Ende einer Debatte

Bereits im Morgengrauen wurden am Montag in Neubau Tatsachen geschaffen: Ein Lastwagen mit einer Art Kran auf der Ladefläche parkte am Augustinplatz; Arbeiter machten sich daran, die dort befindliche, 63 Jahre alte Schubertlinde und die Eiben beim Brunnen gegenüber zu fällen.

Einen Kilometer weiter in Mariahilf dasselbe Bild: Der 64-jährige Ahornbaum an der Kreuzung von Kaunitzgasse und Magdalenenstraße wurde ebenfalls umgeschnitten.

An beiden Orten machen die Bäume Platz für die verlängerte U2. Konkret werden dort Notausgänge und unterirdische Gleiswechselanlagen errichtet.