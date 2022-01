Schubertlinde: Baum fällt, Gedenkstein soll aber bleiben

Dass er sich nicht durchsetzen konnte, bringt ihm nun Häme von der ÖVP ein. „Während es anderen Bezirken anlässlich des U-Bahnbaus gelang, einzigartige Bäume fachgerecht versetzten zu lassen, wurde die Rettungsaktion von Bezirksvorsteher Reiter ein veritabler Flop“, so Landtagspräsident Manfred Juracka. „Entweder mangelte es dem Bezirksvorsteher am Willen oder am politischen Gewicht.“

Auch Eiben werden gefällt

Nicht nur der Schubertlinde selbst steht ein jähes Ende bevor. Auch die sechs alten Eiben beim Augustinbrunnen gegenüber werden nun gefällt. Der Chor Wien Neubau will zumindest den dortigen Schubert-Gedenkstein erhalten. Er wurde (wie auch die Linde) vom lokalen Männergesangsverein, einem Vorläufer des Chors, gestiftet.

Unterstützung kommt von der Neubauer ÖVP: „Der Chor hat keine Lagermöglichkeiten. Ich bin gerne bereit, den Stein vorübergehend aufzubewahren“, sagt Schlosser. Langfristiges Ziel sei, dass irgendwann wieder eine Linde in Neubau gepflanzt und mit dem Stein versehen werde.