Alte Platane in der Josefstadt wird gerettet

Gute Nachrichten gibt es gleich zu Wochenbeginn für die 80-jährige Platane vor dem Café Eiles an der Ecke Josefstädter Straße/Auerspergstraße: Wie Baumchirurg Manfred Saller dem KURIER einen Presse-Bericht bestätigt, muss der 80 Jahre alte Baum nun doch nicht wegen des U-Bahn-Baus gefällt werden, sondern übersiedelt an den Schmerlingplatz.

Die Kosten für die Verpflanzung in Höhe von rund 250.000 Euro übernimmt Saller, die Wiener Linien sorgen für den Transport. "Man muss im Leben etwas zurückgeben, dafür zahlen wir dann weniger Steuern", begründet Saller augenzwinkernd sein Engagement. "Und es liegt mir am Herzen, Bäume zu retten, sonst hätte ich ja diesen Beruf nicht ergriffen."

Außerdem sei "die große alte Dame" außergewöhnlich, denn im Schnitt werden Bäume im städtischen Bereich nur 60 bis 65 Jahre alt. Der Experte widerspricht auch Spekulationen in sozialen Medien, wonach die Platane in Wahrheit weit jünger als 80 Jahre sein soll. Der Baum weise einen Stammumfang von 237 Zentimetern auf, lege in hohem Alter jedoch nur mehr maximal einen Millimeter pro Jahr an Dicke zu - "das kann also nicht sein", betont Saller.

Hanke zog Fäden

Neben Saller selbst und den Naturschützern des "Kuratorium Wald" habe sich auch der für die Wiener Linien zuständige Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) sehr für die Rettung der Platane eingesetzt. Der U-Bahn-Bau ist überhaupt erst der Grund für die Aktion, der Baum muss einem neuen Zugang zur Station Rathaus weichen.

Und die Zeit drängt: Wie der KURIER berichtete, steht nur ein zweiwöchiges Zeitfenster für die Umsiedelung offen. Darum laufen bereits ab heute, Montag, die Vorarbeiten; morgen, Dienstag, wird mit dem Schnitt begonnen. Dieser ist notwendig, weil der Transport auf der Zweierlinie ein Gesamtgewicht von 60 Tonnen nicht überschreiten darf. Sallers Team muss also sowohl die Krone als auch den Wurzelballen verkleinern.

"Da sind wir jetzt extrem gefordert", scheint auch beim erfahrenen Baumchirurgen etwas Nervosität durch. Grundsätzlich ist Saller aber durchaus zuversichtlich, dass die komplexe Aktion gelingen wird, sonst hätte er sich gar nicht erst angeboten: "Wenn das schief geht, muss ich auswandern."

Die Wiener Linien hatten sich nach einer europaweiten Ausschreibung wegen hoher Kosten in Kombination mit hohem Risiko "im Sinne des Einsatzes von Steuergeldern" gegen eine Verpflanzung auf eigene Rechnung entschieden. Für die logistische Unterstützung des Vorhabens mittels Tieflader und 130-Tonnen-Kran stehe man jedoch zur Verfügung, hieß es seitens der Verkehrsbetriebe.