80-jährige Platane beim Cafe Eiles fällt U-Bahn-Bau zum Opfer

Einen "massiven Baummord in der Wiener Innenstadt" befürchtet man seitens des Kuratorium Wald im Zuge des U-Bahn-Baus. Insbesondere um eine 80-jährige Platane beim Cafe Eiles sorgen sich Präsident Gerhard Heilingbrunnerund sein Team. Das Kuratorium Wald appelliert daher an den Chef der Wiener Linien, Günther Steinbauer, die geplante Rodung der Bäume entlang der 2er-Linie ernsthaft zu überdenken.

Es gäbe auch machbare Alternativen, um den vitalen Baumbestand in der Wiener Innenstadt zu erhalten, argumentiert Heilingbrunner. Im Mittelpunkt stehe "der markanteste Einzelbaum der Josefstadt an der Ecke Auersperg-/Josefstädter Straße". Obwohl man den U-Bahn-Bau dezidirert begrüße, werde man um die "symbolhafte und robuste Platane bedingungslos kämpfen". Der Baum habe 80 Jahre gebraucht, um zu wachsen. Umgeschnitten wäre sie in fünf Minuten. Nun wird mit den Wiener Linien über eine Rettung verhandelt.

"Wir sehen Licht am Ende des Tunnels", erklärt Heilingbrunner am Freitag, kurz vor Gesprächen mit den Wiener Linien. Das Ziel sei die Rettung - sprich: die Umpflanzung - der Platane in der Nähe des derzeitigen Standortes. Fachmann Manfred Saller wolle sich zwar unentgeltlich um sämtliche baumchirurgischen Maßnahmen kümmern. Die Frage ist aber, wer die Baumrettung finanzieren soll. Als kleiner Verein sehe man sich dazu nicht in der Lage, sagt Kuratorium-Wald-Präsident Heilingbrunner.