Schicksal der Schubertlinde ist besiegelt: Am Montag wird gefällt

Das Schicksal der Schubertlinde am Augustinplatz in Neubau dürfte nun endgültig besiegelt sein: Wie der KURIER aus gut informierten Kreisen erfahren hat, wird der 62 Jahre alte Baum fix umgeschnitten, um Platz für einen Notausgang der verlängerten U2 zu schaffen.

Und nicht nur er: Auch die sechs alten Eiben beim Augustinbrunnen gegenüber werden gefällt. Bereits am Montag wird mit den Arbeiten begonnen - und zwar bei allen Bäumen. Mit dem Kahlschlag nimmt man offenbar eine einmalige große Aufregung in Kauf, um wiederkehrende Diskussionen um jeden einzelnen Baum zu verhindern.

Die Entscheidung dürfte in einem eigens anberaumten Treffen zwischen Vertretern der Stadt und des Bezirks am Dreikönigstag gefallen sein.

Reger Gutachten-Austausch

Wie berichtet, hat sich im vergangenen Jahr Widerstand gegen die geplante Rodung der Schubertlinde, die zu Ehren des Komponisten Franz Schubert gepflanzt wurde, entwickelt.

So sammelte etwa die die Neubauer ÖVP Unterschriften dagegen. Baumchirug Manfred Saller, der die riesige Platane vom Café Eiles auf den Schmerlingplatz übersiedelt hat, bot eine vergünstigte Umpflanzung der Schubertlinde an einen neuen Standort an.