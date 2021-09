Jetzt ist es fix: Die Schubertlinde fällt dem U-Bahn-Ausbau zum Opfer

Nach langem Hin und Her ist nun klar: Die beliebte Schubertlinde am Augustinplatz im 7. Bezirk muss dem U-Bahn-Ausbau weichen – und wird gefällt. Darüber hat der zuständige Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) die Bezirkspo-litiker in einem dreiseitigen Brief informiert.

Der Baum habe nur noch zehn Jahre zu leben, er habe also „seine Altersgrenze bereits erreicht“, heißt es in dem Schreiben, das dem KURIER vorliegt. Zudem seien vor allem Linden schwer zu verpflanzen – bei zugleich sehr hohen Kosten.