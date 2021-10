7. Bezirk wehrt sich: Schubertlinde soll hinter das Volkstheater

Ein KURIER-Bericht über die traurige Zukunft der Schubertlinde sorgt in Neubau für Aufregung. Der Baum soll nun definitiv gefällt werden, das ließ der zuständige rote Öffi-Stadtrat Peter Hanke den Bezirk in einem Brief wissen.

Der grüne Bezirksvorsteher Markus Reiter will das so nicht auf sich sitzen lassen. Er wird nun das Gespräch mit dem Stadtrat suchen, kündigt er im KURIER an. Und zwar, um ihn vom exakten Gegenteil zu überzeugen.

Soll heißen: Reiter will belegen, dass die mehr als 60 Jahre alte Schubertlinde am Augustinplatz sehr wohl „erhaltenswürdig“ ist und nicht im Zuge des U2-Ausbaus gefällt werden dürfe.

Auch ökonomisch sei der Erhalt des Baumes sinnvoll, sagt Reiter. Ein Argument, dem sich Hanke nicht verschließen könne. „Immerhin ist er nicht nur Öffi-Stadtrat, sondern auch Finanzstadtrat“, so Reiter.

Übersiedlung möglich

Wie aber will der grüne Bezirkschef den Meinungsumschwung herbeiführen? Immerhin kamen Hanke und die Wiener Linien – gestützt auf Expertise – zur Erkenntnis, dass der Baum bereits an seinem natürlichen Lebensende angekommen sei.