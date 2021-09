Neuer Vorsitz für Wiener Grüne: Pühringer und Kraus stellten sich Basis

Der Kampf um den Parteivorsitz der Wiener Grünen war vorbei, bevor er begonnen hatte. Das liegt daran, dass mit Stadträtin Judith Pühringer und Stadtrat Peter Kraus nur zwei Kandidaten für den Posten antreten. Und zwar nicht gegeneinander – sondern miteinander.

Das ist ungewohnt für eine Partei, in der vor nicht allzu langer Zeit noch erbittert um Macht gestritten wurde. (Man denke an den Kampf um die Spitzenkandidatur für die Wien-Wahl).

Obwohl die Sache also relativ ausgemacht ist, haben Pühringer und Kraus am Mittwoch eine Art internen Wahlkampf gestartet: Mit einem Hearing vor der Basis – so, wie es das Statut will. Ort des Geschehens war ein Veranstaltungsraum im 9. Bezirk.