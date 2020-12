Wiens grüner Stadtrat Kraus: "Lasse mich nicht aufhalten"

Fakt ist: Demnächst suchen die Grünen wieder einen Parteichef, weil Birgit Hebein ja angekündigt hat, sich zurückzuziehen. Hand aufs Herz Herr Kraus: Wollen Sie ihr Nachfolger werden?

Mir ist wichtig, das zuerst intern abzuklären. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Grünen nicht gut beraten sind, personelle Entscheidungen öffentlich zu diskutieren.

Was muss ein neuer Parteichef können?

Die neue Rolle der Grünen als konstruktive Oppositionspartei in Wien gut ausfüllen. Wir sind eine Partei, die in den Bezirken teilweise in Regierungsverantwortung ist, und dort zeigt, was grüne Politik im persönlichen Lebensumfeld heißt. Wir sind eine Partei, die auf Stadtebene in Opposition ist und sich trotzdem bei manchen Themen mit eigenen Ideen einbringen wird.

Und wir sind eine Partei, die Rot-Pink kritisieren wird, wenn sie Klimafehler der vergangenen Jahrzehnte weitermachen wird.

Rot-Pink ist ein schwieriges Gegenüber für die Grünen, weil das Regierungsprogramm viele grüne Ideen beinhaltet. Was bleibt denn da noch übrig für die Grünen als Oppositionspartei?

Das einzig Grüne in diesem Programm sind die Überschriften. Da wird Greenwashing betrieben, Rot-Pink hat die grünen Ideen der vergangenen zehn Jahre kopiert.