Vergabeverfahren für umstrittene Wiener Stadtstraße beginnt

Keine Funktion ohne Spange Aspern

Während sich etwa der Donaustädter SPÖ-Bezirkschef Ernst Nevrivy über „die Entlastung der Ortskerne“ sowie die „Stärkung des Wirtschaftsstandortes“ freut und darüber hinaus eine Verringerung des Durchzugsverkehrs entlang der Erzherzog-Karl-Straße und der Groß-Enzersdorfer Straße erwartet, bleiben die Projektkritiker relativ gelassen.

Die Stadtstraße ist nämlich so konzipiert, dass sie verkehrstechnisch nur in Kombination mit der Spange Aspern funktioniert – die die Seestadt künftig an den ebenfalls umstrittenen S1-Abschnitt zwischen Schwechat und Süßenbrunn („Nordostumfahrung“) inklusive Lobautunnel anbinden soll.

„Und für diese Spange gibt es noch nicht einmal alle Genehmigungen“, betont Rehm. Auf Wiener Seite ist etwa noch das erstinstanzliche Naturschutzverfahren im Gange.

Empört sind jedenfalls die Grünen.