Birgit Hebein: Kein Abschied im Guten

Die Grünen müssten sich eingestehen, dass sie in der Koalition noch nicht allzu viel erreicht haben. „Käme es in diesen Wochen zu Neuwahlen, was hätten sie vorzuweisen? Derzeit nichts“, so Hofer. Das liege daran, dass die Kräfte in der Koalition sehr unterschiedlich verteilt seien, aber auch daran, dass sich die Grünen „in der Regierungsverhandlung ziemlich viel Butter vom Brot nehmen ließen“. Dass Hebein der ÖVP „Vertragsbruch“ vorwirft, ist für Hofer vor allem eines: „naiv“.

Positiv auf Social Media

Übrigens: Auf Social Media gab es (vermehrt positive) Kommentare. Unter dem Austritts-Posting von Hebein bezogen bis Montagabend mehr als 900 User Stellung. Die Worte „Haltung“, „Mut“ und „Respekt“ wurden dabei am öftesten genannt.