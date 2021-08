Zeitfenster für Rettung in Afghanistan schließt sich

Doch auf und vor dem Areal herrschen chaotische, ja lebensgefährliche Zustände: Mehrere tausend Menschen harren vor dem Gelände aus, es ist heiß, viele sind dehydriert. Und am Wochenende kamen in dem Gedränge mehrere Menschen ums Leben. Zudem bestätigen die USA nun Meldungen, dass der „Islamische Staat“ (IS) am Airport einen Terroranschlag planen könnte: Man nehme entsprechende Warnungen „absolut todernst“.

Viele Afghanen, die unter den radikal-islamischen Taliban Verfolgung fürchten, nehmen das Risiko dennoch in Kauf und machen sich Richtung Flughafen auf. Zumal sich das Zeitfenster für die Rettung schließt. Die USA hatten ja angekündigt, nur noch bis Monatsende Menschen auszufliegen – bisher sollen an die 17.000 das Land über die amerikanische Luftbrücke verlassen haben. Doch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnt: Es sei mathematisch unmöglich, bis 31. August 60.000 Menschen aus Afghanistan zu bringen, wie es Washington plant. Er, aber auch Großbritannien fordern daher die USA auf, den Abzug nach hinten zu verschieben.