„Afghanistan wird von der Welt vergessen werden“

Die Sorge um die Familie in Kabul prägt Masomahs Kinderleben. „Ich hab nie unbeschwert sein können in dieser kleinen österreichischen Welt.“ Und doch gibt es viele gute Momente. An den Wänden die Bilder von Familienausflügen und Reisen. Jakob, Franzi, Masomah, hier und jetzt in diesem kleinen Dorf, in diesem Haus in diesem gemütlichen Wohnzimmer, in dem die sanfte Unordnung einer Jungfamilie mit Kind herrscht. Jakob, eineinhalb, schläft, man hört ihn durch das Babyphone im Schlaf zufrieden seufzen. Draußen scheint die Sonne. Es sieht nach Glück hier aus.

Immer wieder wird das Gespräch unterbrochen von Videobotschaften, die ihr Bruder schickt: Kugelhagel auf den Straßen von Kabul. Die kurzen Videos sind Hilferufe der in Afghanistan Zurückgelassenen.

All ihre Gedanken kreisen darum, die Mutter, den Bruder und die Schwester mit ihrer Familie aus der Hölle der Taliban zu holen. Ihre Nichten und Neffen, nur wenig älter als ihr Sohn, sollen nicht unter dieser Schreckensherrschaft groß werden.