Experte warnt vor Angstmache wegen Flüchtlingen aus Afghanistan

Der österreichische Migrationsexperte Gerald Knaus warnt vor der derzeit in ganz Europa geschürten Angst vor einer möglichen Flüchtlingswelle aus Afghanistan. Knaus, Leiter der in Berlin ansässigen European Stability Initiative (ESI), war am Samstag zu Gast im Ö1-Mittagsjournal.

Viele Politiker sagen dieser Tage, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Für Knaus sei dieser Satz geradezu "gefährlich". Der Satz schüre eine Angst, die nicht gerechtfertigt sei, "wenn die wirkliche Frage ist, wie kriegen wir Leute, die wir aufnahmen wollen, eigentlich heraus."