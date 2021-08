Taliban: Opium, Stammesrecht und die Liebe zu Pick-ups

Ausrüstung

Die Taliban verfügen über umfangreiche Waffenbestände. Einerseits, weil sie in jeder eroberten Stadt die – teils veralteten, sowjetischen – Waffen der Armee an sich genommen haben. Andererseits konnten sie auch moderne Waffen der rasch abgezogenen US-Armee erbeuten. Alte AK-47 wurden mittlerweile gegen M16-Sturmgewehre ausgetauscht. Fortbewegungsmittel sind zurückgelassene Humvee-Jeeps. 8.500 Stück hatten die USA der afghanischen Armee übergeben. Weit verbreitet sind auch Toyota-Hilux-Pickups. Die Fahrzeuge haben aufgrund ihrer Beliebtheit bei Extremisten einen zweifelhaften Ruf – ob der IS in Syrien und dem Irak oder in der letzten Phase des libysch-tschadischen Grenzkrieges, die aufgrund des massiven Einsatzes der Fahrzeuge auch „Toyota-Krieg“ genannt wird. Die Chicago Tribune schreibt sogar von „Terrorists and their love of Toyotas“. Die Gründe sind schnell erklärt: Die Fahrzeuge sind robust und leicht zu reparieren.

Finanzierung

Zum einen finanzieren sich die Taliban mit dem Handel von Opium, wie zuvor übrigens auch manch afghanischer Politiker. So soll der Bruder des früheren Präsidenten Hamid Karzai einer der größten Drogenhändler Afghanistans gewesen sein. In der Provinz Helmand, wo weltweit am meisten Opium angebaut wird, kontrollierten die Taliban immer wieder große Teile. Darüber hinaus heben sie Steuern ein und bekommen finanziellen Rückhalt aus Pakistan und Golfstaaten wie Saudi-Arabien. „Wie in jedem anderen Krieg gibt es aber auch Einnahmen durch Lösegelder von Erpressungen“, erläutert Afghanistan-Experte Schetter. Zuletzt hatten die Taliban angekündigt, keinen Drogenhandel mehr betreiben zu wollen. Doch das könnte sie vor ein Finanzierungsproblem stellen.