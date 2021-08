Afghanistan ist theoretisch ein steinreiches Land

Ein Konsortium um die chinesischen Unternehmen Metallurgical Corp of China (MCC) und Jiangxi Copper hat 2008 mit einem 30-jährigen Pachtvertrag Mes Aynak übernommen, das größte Kupferprojekt des Landes. Allein die gut elf Millionen Tonnen, die MCC hält, sind nach aktuellen Preisen der Börse London Metal Exchange mehr als 100 Milliarden Dollar wert.

In einem afghanischen Regierungsbericht von 2019 werden die Kupferressourcen mit fast 60 Millionen Tonnen beziffert, was nach derzeitigen Preisen Hunderte von Milliarden Dollar wert ist. Dazu verfügt das Land über mehr als 2,2 Milliarden Tonnen Eisenerz-Vorkommen. Nicht so sehr ins Gewicht fallen mit 2.700 Kilogramm die Goldressourcen.

Saudi-Arabien des Lithiums

Ein internes Papier des US-Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2010 beschrieb Afghanistan angeblich als „das Saudi-Arabien des Lithiums“. Mit anderen Worten: Afghanistan ist für die globale Versorgung mit diesem wichtigen Batteriemetall genauso wichtig wie das Land im Nahen Osten für Rohöl.