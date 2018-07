Gold der Zukunft: Kärntner Lithium-Mine vor Start

Vor allem die Autoindustrie achtet darauf, dass die Wertschöpfungskette der Batterie von der Mine bis zur Weiterverarbeitung sauber ist. In Südamerika etwa gibt es das Problem, dass die Lithium-Gewinnung aus den Seen das Trinkwasser verknappt. „Sauberer als aus Österreich kann man Lithium auf dem Weltmarkt kaum bekommen“, so Müller.

Gut, aber sauberes Lithium aus Österreich wird teurer sein als „schmutziges Lithium“ aus Südamerika. Wie will man da konkurrenzfähig sein? European Lithium wird der Abbau einer Tonne Lithium 6000 US-Dollar kosten. „In Südamerika liegen die Kosten für eine Tonne derzeit bei 4500 Dollar“, erklärt Müller. Am Weltmarkt zahlen die Batteriehersteller für eine Tonne rund 18.000 US-Dollar. „Das heißt, wir sind gar nicht so viel teurer. Dafür können wir garantieren, dass unser Abbau vollkommen sauber ist“, so Müller. Und Lithium wird immer mehr benötigt. So schätzt die Internationale Energie-Agentur, dass 2030 bereits 125 Millionen Elektro-Autos auf den Straßen unterwegs sein werden. Zum Vergleich: 2017 waren es erst drei Millionen. Angesichts dieser Steigerungsraten ist man in Wolfsberg in Goldgräber-Stimmung.