Taliban: Viele Waffen, kein Geld

Der Terrortruppe geht das Geld aus

An Waffen mangelt es den Taliban also nicht, beim Geld sieht es da schon anders aus. Die Taliban haben derzeit keinen Zugriff auf die in den USA abgelegten Vermögenswerte der afghanischen Regierung. Rund neun Milliarden Dollar Devisenreserven des Landes liegen im Ausland, sieben Milliarden davon, laut dem geflohenen afghanischen Zentralbank-Gouverneur Ajmal Ahmady, bei der US-Zentralbank in New York. Auch ein Großteil des Restbetrages auf anderen internationalen Konten ist eingefroren. Wirklich zur Verfügung stehen den Taliban nur rund 0,2 Prozent, nicht mehr als 18 Millionen Dollar.