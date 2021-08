Der Sohn des „Löwen von Pandschir“ kämpft gegen die Taliban

Saleh erklärte sich auf Twitter zum legitimen Nachfolger des angeblich in Patschen geflüchteten Staatsoberhaupts Aschraf Ghani. Er soll sich mit enormen Mengen Geldes in den Emiraten aufhalten.

Auch Truppen des früheren Vize-Präsidenten und Generals Abdul Raschid Dostum hätten sich bereits dem Widerstand angeschlossen.

Saleh hatte schon in den neunziger Jahren mit Massouds Vater gegen die Taliban gekämpft. Der war am 9. September 2001, zwei Tage vor den Terroranschlägen in New York und Washington von als Journalisten verkleideten Selbstmordattentätern ermordet worden.

Das Tal des Widerstands

Das Pandschir-Tal liegt etwa 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul und hat rund 150.000 Einwohner. Die Mehrheit sind tadschikische Afghanen. Insbesondere die Schlucht des Flusses Pandschir gilt als uneinnehmbar und als ideales Gelände zur Verteidigung.

Weder die Taliban noch die Sowjets waren während der Kriege in den vergangenen vierzig Jahren in der Lage, die Region vollständig zu erobern. Das Wall Street Journal nannte Massoud-Vater auf seinem Titelblatt: „Der Afghane, der den Kalten Krieg gewann“. Der tiefreligiöse Moslem, ein studierter Ingenieur, sah in der Demokratie die einzige Chance für Afghanistan.