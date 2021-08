Afghanistan: Die USA sind weg, China und Russland rücken nach

Auch Russland würde mit den neuen Machthabern in Afghanistan gerne Geschäfte machen. Auf den Machtwechsel in Kabul reagierte man in Moskau überraschend gelassen. Die russische Botschaft in der afghanischen Hauptstadt gehört zu den wenigen, die nicht evakuiert werden. Noch gelten die Taliban in Russland als eine „Terror-Organisation“.

Doch dies könnte sich ändern, wenn die neue Führung in Kabul auch Moskau glaubhaft versichern kann, dass es keinen islamistischen Terrormilizen mehr Unterschlupf gewährt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich allerdings vorerst zurückhaltend.

Der russische Konzern Gazprom versucht schon seit mehreren Jahren, die üppigen Gasfelder an der afghanisch-turkmenischen Grenze zu erschließen. Bisher mit wenig Erfolg – ebenso wie beim geplanten Bau dreier großer Wasserkraftwerke.

Die Hoffnung Moskaus: Nach dem Rückzug der USA, die bei den russischen Projekten kräftig gebremst hatten, könnten die Pläne mit den neuen Herren über Afghanistan wieder an Schwung gewinnen.