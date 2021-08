Afghaninnen befürchten Rückfall in finsterste Zeiten

„Jahrelang habe ich als Mädchen davon geträumt, dass ich wieder zur Schule gehen kann“, schildert Anisa Shaheed. Als die Taliban Ende 2001 von der Macht gefegt wurden, holte die junge Afghanin alles in rasantem Tempo nach: Schule, Universität in Kabul und schließlich Einstieg in ihren Traumberuf – Reporterin.

Im April wurde Shaheed noch als „Journalistin des Jahres 2021“ ausgezeichnet. Vor zwei Tagen noch schwor sie in einem Video für die BBC: „Ich werde gegenüber den Taliban nicht aufgeben.“

Doch nach der Machtübernahme der Taliban ist nun alles in Schwebe: Ob ihr Arbeitgeber TOLOnews weiter senden kann. Ob sie als Frau weiter arbeiten darf. Ob sie überhaupt außer Haus gehen kann.

Denn als die Taliban vor 20 Jahren über Afghanistan geherrscht hatten, war es Frauen verboten gewesen, ohne männliche Begleitung auf die Straße zu gehen. Schulen für Mädchen wurden geschlossen, Frauen durften nicht arbeiten. Singen war ebenso verboten wie Fernzusehen.