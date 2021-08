Welche Wiener Politiker bereits den Hut nahmen

Unharmonisch lief im gleichen Jahr der Abgang von Margaretens roter Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery ab. Ihre Begründung: Die Bezirks-Roten seien „rückwärtsgewandt“, Konflikte würden zum Teil „unter der Gürtellinie“ ausgetragen.

Christoph Chorherr erklärte im Jahr 2019 nicht ganz freiwillig, dass er kein Mitglied der Grünen mehr sei. Er komme vielmehr dem Wunsch einiger Parteikollegen nach, sagte der ehemalige Planungssprecher der Wiener Grünen.

Zuvor war bekannt geworden, dass er von Immobilienunternehmern Spendengelder für Entwicklungsprojekte in Südafrika angenommen haben soll. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft dazu derzeit eine Anklage.

Bezirks-Urgesteine warfen Handtuch

Harte Worte fand das Liesinger Bezirks-Urgestein Ernst Paleta bei seinem ÖVP-Austritt im April des Jahres 2016. Die Partei „biedere sich zu sehr an die FPÖ an“ und auch der „Umgang mit Frauen ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte er nach 45 Jahren Parteimitgliedschaft.

Die Bezirks-ÖVP distanzierte sich prompt via Aussendung. Paleta ist bis heute mit seiner Liste „Pro23“ im Bezirk aktiv.

Ein anderer Bezirkspolitiker verabschiedete sich nach 35 Jahren in Hernals von den Blauen. „Ich will den Zirkus nicht mehr mitmachen“, sagte Otto Jägersberger im Jahr 2019. Er habe sich unerwünscht und ins Abseits gestellt gefühlt. Ganz falsch dürfte er mit seiner Einschätzung nicht gelegen haben: Die Parteikollegen erklärten, dass sich die Trauer in Grenzen halte. APR