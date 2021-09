„Neubau liefert grün“: Das Packerl kommt mit dem Lastenrad

66 Prozent der Österreicher kaufen online – gegen eine umweltfreundliche und geräuschlose Zulieferung hat also wahrscheinlich niemand etwas einzuwenden. In Wien soll das jetzt Realität werden. Darum startete am Mittwoch das Projekt „Neubau liefert grün“.

Interessierte können sich auf neubauliefertgrün.at kostenlos registrieren. Das gilt übrigens nicht nur für die Neubauer, sondern für alle Wiener. Beworben wird das Projekt zwar hauptsächlich für Neubau, die Zustellung ist aber in alle Bezirke möglich.

Nach der Registrierung kann wie gewohnt in jedem Webshop der Welt eingekauft werden. Als Lieferadresse wird aber nicht die eigene Adresse angegeben, sondern die c/o-Adresse, die man nach der Registrierung erhält. Diese befindet sich am Stadtrand im 23. Bezirk. Dort werden die Pakete eines Kunden gesammelt und einmal pro Woche gebündelt mit einem Elektroauto oder Lastenfahrrad ausgeliefert. Und zwar dann, wann der Kunde es möchte. Man kann einen Zeitraum angeben, in dem man zu Hause ist und die Bestellung entgegennehmen kann.

Diese Dienstleistung ist für Privatkunden kostenlos. Retourenabwicklung und Sofortzustellungen bei dringenden Lieferungen können in zwei Abo-Varianten dazugebucht werden.