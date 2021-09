Stronachs „Frankomobil“ made in Steiermark

Sollte sich der Sarit gut verkaufen – geplant ist zunächst eine jährliche Stückzahl von 120.000 – könnten weitere Werke in Nordamerika und Europa mit „Tausenden Mitarbeitern“ entstehen, so Stronach. Investieren will er vorerst 30 bis 40 Mio. Euro. Gebaut wird der Sarit von der Stronach International, die er zu 100 Prozent besitzt. 30 Prozent des Profits will er reinvestieren, 40 Prozent sollen seine Enkelkinder erhalten, der Rest soll an Manager, Mitarbeiter und Sozialprojekte gehen.

Apropos Werk: Nicht vorab informiert wurde Christoph Stark (ÖVP), Bürgermeister von Gleisdorf, zu dessen Stadtgemeinde Laßnitzthal gehört. Stark ist hoch erfreut über Stronachs Pläne. „Es ist für eine Stadt immer eine gute Nachricht, wenn weitere Arbeitsplätze entstehen, auch wenn wir in einer Region leben, die momentan Vollbeschäftigung hat“, sagt Stark zum KURIER. „Es ist toll, wenn hier technologisch auf dem Sektor E-Mobilität Akzente gesetzt werden.“ Das Grundstück liegt an der Autobahn A 2 und es gibt dort eine Betriebsausfahrt der Straßenmeisterei der Asfinag. „Es gab vor vielen Jahren zwischen der Asfinag, dem Land Steiermark und der damaligen Gemeinde Laßnitzthal, die mit Gleisdorf fusioniert wurde, eine Vereinbarung, wenn sich dort wirtschaftlich etwas tut, dass die Betriebsausfahrt zu einem Autobahn-Halbanschluss umgewandelt werden kann“, sagt Stark. Ein Halbanschluss bedeutet, dass man in eine Richtung auf- und abfahren kann. „Wenn Herr Stronach hier einen Technologie-Standort baut, werden wir alles tun, was wir möglich machen können wie zum Beispiel rasche Verfahren“, so Stark.