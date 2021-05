Letzte Aufbäumung: Noch steht ein Lindenbaum in Wien

Am Brunnen vor dem Thore / Da steht ein Lindenbaum / Ich träumt in seinem Schatten / So manchen süßen Traum.

Als der deutsche Dichter Wilhelm Müller um 1823 diese Zeilen verfasste, ahnte er wohl nicht, dass sie Komponist Franz Schubert nur ein paar Jahre später vertonen würde. Und wohl noch weniger, dass die beschriebene Kulisse aus Brunnen und Lindenbaum im Jahr 2021 auf einem kleinen Platz in Neubau Realität ist. Bald könnte es damit aber vorbei sein.

Am Augustinplatz – das ist jene Fläche in der Neustiftgasse 26 bis 36 – bahnt sich ein Baum-Drama an: Die Wiener Linien wollen nämlich die dort befindliche, 15 Meter hohe Linde unweit des Augustinbrunnens fällen – der KURIER berichtete. Der Grund: Dort entsteht ein Notausstieg für die verlängerte U2, die ab 2028 vom Schottentor über den 7. Bezirk zum Matzleinsdorfer Platz fährt.