Alte Bäume für den Neuen Markt in Wien

Auch kleinere Bäume in Trögen sollen künftig die Aufenthaltsqualität am Neuen Markt erhöhen. Helleres Pflaster soll zudem allzu heftige Hitzebildung vermeiden. An heißen Tagen bieten auch Wasserspiele, Nebelduschen und Trinkbrunnen Abkühlung.

Brunnensanierung

Apropos Brunnen: Der berühmte Donnerbrunnen kehrt ebenfalls zurück. Das denkmalgeschützte zentrale Element des Platzes wird derzeit saniert, wie Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) berichtete. Der Wasserspender wurde im 18. Jahrhundert von Georg Raphael Donner gestaltet - und heißt offiziell eigentlich Providentiabrunnen.

Bis Herbst 2022 soll die Umgestaltung des Neuen Marktes abgeschlossen sein. Die Kosten für die Oberflächengestaltung betragen rund 5,6 Mio. Euro. Sie werden vom privaten Garagenbetreiber getragen, wie heute betont wurde. Die Pläne seien zuletzt noch einmal überarbeitet worden, wobei größerer Wert auf Begrünung gelegt worden sei, hieß es. Autos bzw. die City-Busse dürfen künftig noch über einen Teil des Platzes fahren, das Parken ist jedoch nur mehr im Untergrund möglich.