Historisches Grün: Wo die alten Wiener gedeihen

Nur ein Grundstück weiter, vor dem Botanischen Garten (Hausnummer 14), findet sich der älteste, frei zugängliche Straßenbaum der Stadt: Die orientalische Platane wurde laut Baumkataster im Jahr 1739 gepflanzt und ist somit stolze 280 Jahre alt. Alte Bäume gibt es aber auch rund um den Ring, wie im Stadt- und im Rathauspark. In Letzterem etwa eine ahornblättrige Platane aus dem Jahr 1783.

Grundsätzlich werden langsam wachsende Hölzer wie Eiben, Linden oder Eichen besonders alt, sagt Wiens Forstdirektor Andreas Januskovecz. Er muss es wissen, denn unter seiner Aufsicht gedeiht am Johannser Kogel im Lainzer Tiergarten ein seit 1972 streng geschützter Urwald, der nur selten betreten werden darf (siehe Kasten links). Bis zu 500 Jahre alt sind die Eichen, die hier sich selbst überlassen tun dürfen, was Eichen eben so tun.