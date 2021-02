XL-Baumverpflanzung: Wurzelbehandlung bei einer 80-Jährigen

Wenn alles gut geht, steht Wiens momentan berühmtester Baum in einer Woche bereits an seinem neuen Bestimmungsort: vor dem Justizpalast am Schmerlingplatz. Wie berichtet, muss die 80-jährige Platane vor dem Café Eiles in der Josefstadt dem Bau des Linienkreuzes für die neue U2/U5 weichen.

Erst hätte sie umgeschnitten werden sollen, doch wegen des Einsatzes des renommierten Wiener Baumchirurgen Manfred Saller und des Eingreifens von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) wird sie nun gerettet und verpflanzt