Wiener Praterstern: Ein Platz will sich (s)einen Namen machen

Adaptierungen. 2022, wenn die Umgestaltung des Pratersterns abgeschlossen ist, soll jene der angrenzenden Praterstraße – wenn nicht abgeschlossen – dann zumindest weit fortgeschritten sein.

Planungsstadträtin Ulli Sima und der neue Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai (beide SPÖ), wollen auch hier die Pläne ihrer jeweils grünen Vorgängerinnen (Birgit Hebein und Uschi Lichtenegger) umwerfen.

Sie hatten ja geplant, aus der Praterstraße einen „Klima-Boulevard“ zu machen. In zwei Bauphasen hätte zunächst – also in diesem Jahr – der Umbau vom Nestroyplatz bis zur Unteren Donaustraße erfolgen sollen; 2022 dann der weitere Abschnitt bis zum Praterstern. 80 neue Bäume hätten gepflanzt, die Radwege auf beiden Seiten verbreitert und stadtauswärts eine Autospur aufgelassen werden sollen. So wollte man mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer schaffen.

Diese Pläne sind nun obsolet. Sima hatte sie zuletzt – wie berichtet – auch von der Website der Stadt Wien genommen. Das Projekt Praterstraße wird komplett neu aufgesetzt; wie die Umgestaltung konkret aussehen soll, ist laut Sima noch völlig offen. Laut Alexander Nikolai, SPÖ-Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, gilt nur eine Maßnahme als so gut wie fix: die Radwege sollen verbreitert werden.