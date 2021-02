Praterstern: Der Abbruch ist angefangen, Umgestaltung umgedacht

Bis zum Jahr 2014 war dort, neben dem Tegetthoff-Denkmal am Praterstern, eine Polizeiinspektion angesiedelt. Weil das Gebäude sanierungsbedürftig war, übersiedelte man zunächst in die Lassallestraße. Wegen anhaltender Kritik entschied man schließlich, die Polizeistation doch wieder direkt am Praterstern anzusiedeln.

Demnächst soll die neue Inspektion – gleich gegenüber der alten – in einem modernen (und recht grauen) Neubau bezogen werden. Mit einigen Monaten Verspätung.

Was Neues in der alten Polizeiinspektion passiert, ist mittlerweile auch klar: Sobald der Praterstern umgestaltet ist, soll dort ein Restaurant eröffnen. Konkret das Yamm, ein Restaurant, das ausschließlich vegetarische und vegane Speisen anbietet und bereits gegenüber der Universität beheimatet ist.

Daher auch das Gemüse am Bauzaun. Man will die Wienerinnen und Wiener langsam auf das Essen, das dort bald serviert wird, aufmerksam machen.