Doch kein "Yamm" am Praterstern: Welches Lokal stattdessen eröffnet

„Die Lage ist exponiert, ja“, sagt Rohrbach. Aber: „Jeder Platz hat seine Anforderungen.“

Dass sich am Praterstern viele Menschen bewegen, dass dort manche alkoholisiert sind, dass sich dort mitunter Obdachlose aufhalten, das alles sei nichts Praterstern-Spezifisches, sagt Rohrbach. „Diese Themen gibt es an anderen Plätzen auch. Wir glauben, dass der Praterstern mit der Neugestaltung den Switch schaffen kann.“

Und nur weil ein Restaurant in die alte Polizeistation zieht, ist dort ja kein Mangel an Beamten zu befürchten. Sie ziehen gleich gegenüber des „Habs gut“ in ihre neue, moderne Inspektion. Und werden – wie das Lokal – von Montag bis Sonntag vor Ort sein.