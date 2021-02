SPÖ nimmt grüne Studie zu Umbau von Praterstraße von Stadt-Website

Die Pläne – und auch die Studie – wurden auf einer Website der Stadt veröffentlicht. Doch nun ist alles anders.

Machtübernahme

Sowohl in der Leopoldstadt, als auch im Verkehrsressort im Rathaus ist jetzt die SPÖ an der Macht. Und der neue Bezirkschef Alexander Nikolai und die neue Stadträtin Ulli Sima haben die grünen Umbaupläne auf Eis gelegt.

Sima begründetet das in der Kronen Zeitung zuletzt so: „Die Wegnahme einer Autospur ist auf dieser so stark genützten Durchzugsstraße nicht machbar.“