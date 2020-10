Rot-Grünes Duell im 2. Bezirk: Plötzlich nicht mehr Bezirkschefin

Lichtenegger selbst will sich erst am Dienstag dazu äußern. In der Partei erklärt man den Verlust mit der „sozialdemokratischen Struktur“ des Bezirks. Den Coup von 2016 zu wiederholen, sei ohnehin unrealistisch gewesen.

Und die Grün-Wähler im Nordbahnviertel, die trösten sich mit der Stadt-Ebene: „Dort läuft es ja eh auf eine grüne Regierungsbeteiligung hinaus“, sagt eine Bewohnerin.